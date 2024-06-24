يورو 2024.. تشكيل ألبانيا أمام إسبانيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الألباني عن تشكيل مواجهة إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب الإسباني أمام نظيره الألباني في تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب اسبرت اَرينا.

وتستضيف ألمانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعدما نجحت في الحصول على استضافة هذه النسخة من البطولة.

تشكيل ألبانيا أمام إسبانيا

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: باليو، جيمسيتي، أليند أجيتي، ميتاج

خط الوسط: لاتشي، رمضاني، أصلاني

خط الهجوم: أساني، مناج، باجرامي

وكان المنتخب الإسباني قد نجح في التأهل لدور الستة عشر من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، قبل انطلاق مواجهته أمام ألبانيا.