فاركو يهزم الاتحاد السكندري في الدوري المصري

فاز فريق فاركو على نظيره الاتحاد السكندري بهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على أرضية استاد برج العرب،ضنت منافسات الأسبوع الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمرو ناصر في الدقيقة 14، بعد خطأ من مدافع الاتحاد في تمرير الكرة بمنتصف الملعب ثم أطلق عمرو ناصر تسديدة مستغلاً خروج حارس المرمى المهدي سليمان.

يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد فاركو بالمركز الخامس عشر، وفي جعبته 25 نقطة.

تشكيل الاتحاد السكندري..

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: الحبيب حسن، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب

الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو

الهجوم: عمرو صالح، أحمد عيد، بنجامين بواتينج، مابولولو

تشكيل فاركو..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: عمرو ناصر، ياسين السيد، محمد فخري، محمود عماد.

الوسط: جابر كامل، جيفرسون انكادا، أحمد عوض.

الهجوم: محمود جهاد، سيف تيري، شكري نجيب