المواطن من حقه يعترض.. أحمد موسى يعلق على زيادة تخفيف الأحمال (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن المصري من حقه أن يعترض بسبب أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية على هذا الأمر، ومن حقه عدم انقطاع التيار الكهربي.

وأضاف أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: " الناس زعلانه ولو كل ما نفذته الدولة من خطة تطوير لكانت ساعات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثلاث ساعات كاملة.

وتابع أحمد موسى: "تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأردف: " الوزارتان فى بيان لهما كشفتا عن أنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة،إلا أنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة

وواصل أحمد موسى: “ هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتي نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء”.

وتابع أحمد موسى: «فيه مناطق الكهرباء بتقطع عندهم أكثر من 3 ساعات، والناس كلها بتعاني ومش عايزين تخفيف أحمال خالص».

الموجه الحارة مستمرة إلى نهاية الأسبوع



ولفت أحمد موسى، إلى أن الموجه الحارة مستمرة إلى نهاية الأسبوع، ودرجة الحرارة الآن 36 درجة مئوية، في حين كانت 42 درجة صباحًا، وهذا يشير إلى استمرار المشكلة في الكهرباء.



واستطرد: الشعب المصري بالنسبة له خبر إلغاء تخفيف الأحمال هو أهم خبر يسمعه في الفترة دي، في ظل تدهور الأمور في قطاع الكهرباء والغاز والمازوت، ونتمنى إصدار بيان قريبًا لإعلان انتهاء قطع الكهرباء في مصر.

واستعرض أحمد موسى بيان وزارتا الكهرباء والبترول اليوم، والذي نصه الآتي: « تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية» .

وقال أحمد موسى، أن الوزارتان أوضحتا في البيان: "أنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة.

واستكمل البيان: «أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة ، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتي نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء».