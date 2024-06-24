الأرصاد تصدم المواطنين بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور محمود القياتى، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالى يشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة، ما بين 4 إلى 5 درجات.



وأوضح عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "متوقع أن تشهد القاهرة والكبري، ارتفاع درجات الحرارة مابين 39 : 40 درجة مئويه يعني بالفعل ارتفاعات كبيرة جدا في درجات الحرارة ونتيجة وجود منخفض الهند الموسمي المنخفض المشهور ده بيؤدي بالفعل لزيادة في نسب الرطوبة".



وأضاف: "كلنا عارفين إن نسب الرطوبة بتزود إحساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة علشان كده الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل بيكون الطقس مائل للحرارة ورطب أيضا مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة خلال ساعات الليل".

واستكمل: “ان شاء الله بنتوقع على بداية الأسبوع اللي جاي من يوم السبت هتبدأ مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا تتغير شوية وده بالفعل هيؤدى لانخفاض في درجات الحرارة لكنه مش انخفاض كبير الحقيقة وانخفاض بمعدل درجتين لثلاث درجات هترجع العظمى على القاهرة لما بين ال 37 لـ 36 درجة مئوية لكن محافظات جنوب الصعيد تظل تحافظ على درجات حرارة في حدود الارتفاع”.

وأكمل: "يعني نقدر نقول حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل درجات حرارة مرتفعة لكن طبعا الاسبوع القادم هتكون شديدة الحرارة لكنها أفضل حالة من درجات الحرارة الأسبوع".

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا عن المعدلات الطبيعية بنحو 4 درجات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وكذلك نسبة الرطوب، موضحة أن قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع تسجل 40 درجة.

درجة الحرارة المحسوسة تتخطى 40 درجة في القاهرة الكبرى

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة المحسوسة تتخطى 40 درجة في القاهرة الكبرى، وتعد درجة الحرارة على السواحل الشمالية هى الأقل، ولكنها الأكثر في نسبة الرطوبة.

واستطردت: "نتعرض لموجة حارة طويلة.. واحنا مش متعودين على كده"، ناصحة المواطنين بتناول كميات كبيرة من المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.