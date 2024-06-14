الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس حار
طقس حار

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تشهد حاليًا موجة شديدة الحرارة، من المتوقع أن تنكسر يوم السبت المقبل، إلا أن الطقس والأجواء الحارة ستظل مستمرة.

 

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وأوضح الدكتور فهيم خلال تصريحات متلفزة، أن أعلى درجات الحرارة تُسجل عادة خلال فصل الربيع. وأشار إلى أن سبب هذه الموجة الحارة يعود إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ونبه الدكتور فهيم إلى أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة قدر الإمكان، واستخدام أغطية للرأس، وتناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل، والاحتماء بأماكن الظل بين الحين والآخر.

 كما شدد على ضرورة تجنب التعرض العمودي لأشعة الشمس حفاظًا على الصحة العامة.

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والتى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، مشيرًا إلي أن هناك تنفيث حراري شديد وقبل أيام معدودة من دخول الصيف الفلكي الرسمي في مصر وفى نهاية الأسبوع الأول من شهر بؤونة "والمعروف بالحرارة الملعونة. 

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