المنتدى العربي الأوروبي للحوار: مصر تستقبل لاجئين من 133 دولة

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن مصر تستقبل لاجئين من 133 دولة، يمثلون 9% من تعداد السكان في مصر، وهذه النسبة كبيرة وليست صغيرة.

وأضاف "نصري"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تتبع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي شاركت مصر في صياغته من خلال الأمم المتحدة.

وأوضح أن حقوق الإنسان لا تشمل فقط المشاركة في الحقوق السياسية، ولكنها تشكل الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن الدولة المصرية استطاعت أن تُعلي من حقوق الإنسان من خلال الحديث على الحق في التعليم والحق في الصحة.