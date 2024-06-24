آخر تطورات أسعار صرف الدولار الأمريكي فى التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 24 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.27 جنيه للشراء، 48.37 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.27 جنيه للشراء، 48.37 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.27 جنيه للشراء، 48.37 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع والين يقترب من مستوى 160

الدولار

انخفض الدولار بشكل طفيف اليوم الاثنين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 8 أسابيع تقريبا، في حين تراجع الين قرب مستوى 160 للدولار وسط تجدد المخاوف بشأن تدخل محتمل جديد لدعم العملة.

وهبط الين إلى 159.94 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 أبريل عندما لامس الين أدنى مستوى له في 34 عاما عند 160.245، مما دفع السلطات اليابانية إلى إنفاق ما يقرب من 9.8 تريليون ين لدعم العملة.

وصعد الين قليلا في أحدث التداولات إلى 159.75 للدولار بعد أن قال كبير المسؤولين عن سياسة العملة ماساتو كاندا اليوم الاثنين إن السلطات ستتخذ الخطوات المناسبة إذا كانت هناك حركة مفرطة في النقد الأجنبي وإن إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة وزارة الخزانة الأميركية لن يقيد إجراءاتها.

وانخفض الين، الحساس للغاية لعوائد سندات الخزانة الأميركية، أكثر من 10% مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى الآن، تحت وطأة الفارق الكبير بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.

وفي ظل ارتفاع الإقبال على صفقات فروق أسعار الفائدة، والاقتراض بالين بأسعار فائدة منخفضة لشراء عملات ذات عوائد أعلى، ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أعلى مستوياتهما منذ 17 عاما مقابل الين.

وتتجه أنظار السوق هذا الأسبوع إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للتضخم، المقرر صدوره يوم الجمعة.

مؤشر الدولار

وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 105.66 متراجعا عن أعلى مستوى في 8 أسابيع تقريبا عند 105.91 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتركز الأسواق أيضا خلال هذه الأيام على التطورات الجيوسياسية، إذ تنعقد أول مناظرة رئاسية أميركية يوم الخميس وتنطلق الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.07125 دولار، لكنه تراجع 1.2% في يونيو حتى الآن. وتتعرض العملة لضغوط منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، تم تداول اليوان في السوق الفورية عند 7.2609 للدولار ضمن نطاق ضيق للغاية وقريب من أدنى مستوى له في 7 أشهر، متأثرا بقوة الدولار واسعة النطاق ومخاوف بشأن ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم.