أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) استقراراً نسبياً خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 24 يونيو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3160 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3611 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2708 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2106 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25280 جنيهًا.

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم تفاؤل حيال خفض الفائدة وتطورات جيوسياسية

أسعار الذهب

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، مدفوعة بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط توتر في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2360.95 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. وتقدم المعدن بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بما يصل نسبته نحو0.2% ليصل إلى مستوى سعر 2374.60 دولار .

وقال كلفين وونغ كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "على المدى القصير، الدافع الحالي لتحرك الذهب صعودا هو في المقام الأول تزايد التوتر الجيوسياسي، خاصة بعد الأنباء المتعلقة بالهجوم على غزة".

أسفرت عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الخميس إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف وونغ "تتطلع السوق الآن إلى احتمالية خفض لسعر الفائدة بعد سبتمبر/أيلول، مما قد يدعم الذهب، ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار".

يقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.60 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4% إلى 982.45 دولار، وتقدم البلاديوم 0.8% إلى 930.98 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.