إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس المركز لشئون المدينة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أن الوحدة المحلية بقرية المشرّك برئاسة المهندس حسن عبد الحميد رئيس القرية، تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحات مختلفة، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور الدكتورة زينب علي رئيس الوحدة المحلية لقرية الريان.

إزالة تعديات بناء مخالف على ضفاف بحيرة قارون

وأضافت رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية قارون تمكنت من تنفيذ إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن غرف بالطوب الأبيض على مساحة 200 متر، وحالة تعدي عبارة عن أعمدة خشبية وسبايت على ضفاف بخيرة قارون على مساحة 175 متر، وتم إزالة التعديات بشكل فوري، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بزمام الوحدة المحلية بقرية الريان، وذلك بحضور الدكتورة زينب علي رئيس القرية، وتسليم الموقع إلى مسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، حفاظا على المال العام.

وأشارت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.