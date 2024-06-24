أحمد رفعت.. جمال شعبان يحدد أسباب اختلال ضربات القلب للاعب فويتشر (فيديو)

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، آخر التطورات الحالية الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فويتشر، وذلك بعد ظهوره إعلاميا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، إن التشخيص الصحيح لحالة اللاعب أحمد رفعت هو اختلال في ضربات القلب وهذا السبب أدى لسكتة قلبية، كما أن الأزمة التي تعرض لها اللاعب لم تكن بسبب القهوة أو المكملات التي ادعى البعض أنها السبب الرئيسي.

وتابع: اللاعب كان لديه ضغوطات شخصية قبل مباراة فريقه التي تعرض فيها للأزمة، حيث كان يعاني من مشاكل مع النادي واتحاد الكرة والتي أثرت عليه سلبا، كما أن اللاعب لديه تاريخ وراثي من المرض، ولكن ممارسته لكرة القدم جلعته لم يتاثر بهذا التاريخ المرضي.

وأكمل جمال شعبان: “الزعل هو القشة التي تقسم ظهر البعير، لذا يجب علينا تجنب الزعل لأي سبب لأنه قد يؤدي إلى كوارث، كما أن اللاعب لن يتمكن للعودة لممارسة الرياضة قبل 6 أشهر من الآن”.

وأشار جمال شعبان إلى أنه يجب تم تزويد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، بجهاز إزالة رجفان القلب (ICD)، لحمايته من التعرض لأي مضاعفات جانبية، وهذا الجهاز متوافر في مصر يمكن زراعته.

ونوه جمال شعبان إلى أن الأزمة التي تعرض لها اللاعب لم تكن بسبب القهوة او المكملات التي ادعى البعض أنها السبب الرئيسي، مشددا على ضرورة تجنب التعرض للدرجات الحرارة الشديدة التي تؤدي للإصابة بالجلطات القلبية.

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة لجماهير الاتحاد السكندرى مقطع حديث الكابتن أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر خلال حديثه مع الاعلامى ابراهيم فايق عن رحلة إصابته وعودته للحياة من جديد والذى أشاد خلاله اللاعب بدور جماهير زعيم الثغر ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قائلا “ والدتى دائما تحكى لى انها لن تنسى تواجد الحاج محمد مصيلحى بالمستشفى بشكل يومى ومتكرر مرتين فى اليوم للإطمئنان ومتابعة حالتى الصحية ودوره فى إجتياز المحنة وكذلك دور جماهير نادى الاتحاد السكندرى ”

وتابع رفعت بأنه لعب فى يوم من الايام للفريق الاخضر مشيرا الى عدم إنقطاع الاتصال بينه وبين رئيس النادى

وعن تعليق محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على حديث رفعت قال “ حمدالله على سلامة اللاعب أحمد رفعت واولا واخيرا ربنا هو الشافى العافى وربنا يحميه وهو ابن من ابناء نادى الاتحاد والجماهير كان لها ايضا دور مهم مع دعوات المحبين خلال شهر رمضان الكريم ”

يذكر ان اللاعب احمد رفعت نجم فريق فيوتشر ولاعب نادى الاتحاد السكندرى سابقا قد تعرض لسقوط مرعب اثر توقف عضلة القلب خلال المباراة التى جمعت بين فيوتشر والاتحاد فى اول يوم رمضان الماضى.