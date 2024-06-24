الآثار الجانبية لمرض السكري .. منها الإصابة بأمراض القلب

يعد مرض السكري أحد الأمراض المزمنة التي تؤثر على صحة الجسم بشكل كبير، وعادة ما يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية، خاصة في حالة تركه دون علاج.



مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة، ويحدث نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، أي عدم إنتاج الجسم لكمية كافية من الأنسولين، وبالتالي ظهور بعض الآثار الجانبية على كافة أنحاء الجسم، مما يتطلب العناية الدورية مع الطبيب المختص.

هناك بعض الآثار الجانبية التي تظهر على الشخص نتيجة الإصابة بمرض السكري كالاتي:

قد تتسبب الإصابة بمرض السكري في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية٬ لذلك يجب الحرص جيدًا على ضبط مستويات السكر في الدم تحت إشراف الطبيب المختص.

عادة ما يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب بشكل كبير، مما يؤدي إلى اعتلال الأعصاب السكري، ومن ثم يتسبب ذلك في ألم وتنميل وضعف في القدمين والساقين

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن مرض السكري يؤثر بشكل كبير على صحة الكلى، مما يتسبب في تلف الكلى، ومن ثم سهولة الإصابة بالفشل الكلوي.

أكدت نتائج بعض الدراسات أن مرض السكري من أكثر الأمراض التي تؤثر على صحة القدمين بشكل كبير، مما يتسبب في الإصابة بقرح القدم والعدوى وبتر الأطراف.