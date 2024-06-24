ضبط 400 كيلو دواجن نافقة بالفيوم في طريقها إلى مصنع بروتين بالقاهرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة تموين مركز يوسف الصديق، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

التحفظ على سيارة تحمل 400 كيلو دواجن نافقة بالفيوم

وقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط سيارة ربع نقل تحمل 400 كيلو دواجن نافقة معبأة في شكائر ومغطاه بغطاء من القماش ويبدو عليها الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناء على تقرير أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بقسم شرطة يوسف الصديق، حتى يرد قرار النيابة الخاص بإعدام المضبوطات، وتضمنت أقوال المتهم أثناء استجوابه بقسم الشرطة أنه مقيم خارج محافظة الفيوم ويقوم بنقل المضبوطات إلى أحد مصانع البروتين بمحافظة القاهرة.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه خلال تنفيذ الحملة تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المخابز المخالفة والتجار شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من الأنشطة التموينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحلات التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.