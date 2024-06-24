كرات لحم مفروم للرجيم على خطى المطاعم

تعد وجبة كرات لحم مفروم للرجيم من أشهى الوجبات المفضله عند الفتيات والسيدات الحرصات على إتباع نظام غذائي محدد من أجل الحصول على قوام ممشوق ووزن مثالي.

واليوم نقدم لكٍ خطوات تحضير كرات لحم مفروم للرجيم بخطوات سهلة من أجل تحضيرها في بضع دقائق.

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- بقسماط : نصف كوب

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي اللحم المفروم في وعاء، وأضيفي إليه البصل المفروم ناعم، والكزبرة، والبقدونس، والزيت، وتبلي بالملح والفلفل الأسود والكمون، واخلطي جيداً، واتركي هذا الخليط جانباً لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك، أضيفي البقسماط واخلطي جيداً، وشكلي من الخليط كرات صغيرة، وضعيها في صينية مدهونة بالزيت.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة متوسطة، ويمكنك طهي كرات اللحم على الفحم.

قدمي كرات اللحم المشوية ساخنة مع الخردل.