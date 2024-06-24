إعلان نتائج الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب في جامعة عين شمس نتائج امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان كامل عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أقسام ظهرت نتائجها في آداب عين شمس

أكدت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه تم الإنتهاء من إعلان نتائج امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 للأقسام:

١- قسم اللغة الفرنسية وآدابها

٢-قسم اللغة الانجليزية وآدابها

٣- قسم اللغات الشرقية

٤- قسم الحضارة واللغات الأوربية

٥- قسم الدراما والنقد المسرحي

٦- قسم المكتبات والمعلومات

٧- قسم اللغة العبرية وآدابها

٨- قسم الدراسات الفلسفية

٩- قسم علم الإجتماع

١٠- قسم اللغة العربية

وأكدت عميدة كلية آداب عين شمس أنه سوف يتم إعلان باقي نتائج الأقسام والبرامج خلال الأيام المقبلة.

وأشاد الدكتور حاتم ربيع وكيل كلية آداب عين شمس للدراسات العليا والبحوث، بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء الإمتحانات بداية من إعداد الجداول وتشكيل اللجان وأعمال الكنترولات والتصحيح الالكتروني ورصد الدرجات والإنتهاء برفعها على المنصة.

وتقدمت الدكتور حنان كامل بالشكر لكل أعضاء عملية الإمتحانات من رؤساء الأقسام، ورؤساء الكنترولات، وأعضاء هيئة التدريس، وقطاع الدراسات العليا، والملاحظين والمعاونين، على كل ما بذلوه من جهود، من أجل إنجاز النتائج و إعلانها لأبنائنا طلاب وطالبات الدراسات العليا.