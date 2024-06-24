كوبا أمريكا.. تشكيل كوستاريكا المتوقع أمام البرازيل

يواصل المنتخب الكوستاريكي استعداداته للمواجهة القوية أمام نظيره البرازيلي، في أولى مباريات المنتخبان في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على حقوق استضافة بطولة "كوبا أمريكا 2024"، والتي انطلقت الجمعة الماضية.

وتأتي كوستاريكا في بطولة كوبا أمريكا، ضمن مجموعة تضم كل من البرازيل وكولومبيا والإكوادور.

تشكيل كوستاريكا المتوقع أمام البرازيل

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الكوستاريكي بقيادة المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مباراة البرازيل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: سيكويرا.

الدفاع: ميتشل، كاسكانت، كافو.

الوسط: تايلور، أغيليرا، غالو، لاسييتير.

الهجوم: زامورا، الكوسير، أوغالدي

وتنطلق مواجهة البرازيل أمام نظيره الكوستاريكي في تمام الرابعة من فجر الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "سوفي".

ولم تقوم أي شبكة إعلامية أو قناة تلفزيونية بالإعلان عن نقل بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما كانت تنقلها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.