موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا بـ كوبا أمريكا

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة مواجهة قوية تجمع المنتخب البرازيلي بنظيره الكوستاريكي، ضمن منافسات أولى مباريات المنتخبان في بطولة "كوبا أمريكا 2024" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة، حيث يرغب المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز من أجل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

بينما يبحث المنتخب الكوستاريكي عن الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة السيلساو، حيث يتوقع الجهاز الفني أن تشهد المباراة هجوم قوي من جانب لاعبي البرازيل

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا

تنطلق مباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكوستاريكي في تمام الرابعة من فجر الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "سوفي".

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا

لم تعلن أي قنوات عن نقل بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما كانت تنقلها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.