الاتحاد السعودي يستهدف سفيان رحيمي في الميركاتو

يبحث اتحاد جدة السعودي التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم رحيمي مستويات مميزة مع العين خلال الموسم المنصرم، حيث قاد الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال اَسيا، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال هذه المسابقة.

وكشفت تقارير صحفية إماراتية أن اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع رحيمي، لكنه يبحث كيفية ضمه من العين الإماراتي سواء عن طريق الشراء النهائي أو الإعارة.

وأشارت إلى أن إدارة العين تتمسك بضم اللاعب المغربي، حيث يعد أبرز اللاعبين العرب خلال الفترة الأخيرة بعد التألق اللافت للنظر.

وأوضحت أن الفريق السعودي يرغب في التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الاستعداد بقوة للموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن العين الإماراتي ضمن المشاركة في كأس إنتر إنتركونتيننتال 2024، ليصبح ثاني المتأهلين بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.