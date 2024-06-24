ليبيا.. تأجيل محاكمة “السنوسي” رئيس جهاز المخابرات إلى 22 يوليو

أفاد مراسلنا في ليبيا بأن محكمة استئناف طرابلس أجلت جلسة محاكمة عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات إبان نظام حكم معمر القذافي إلى يوم 22 يوليو القادم.

وصرح محامي السنوسي أحمد نشاد، أن المحكمة لم تتمكن من إكمال التحقيق مع بعض المتهمين الآخرين في القضية، وأبرزهم رئيس الوزراء في نظام القذافي، البغدادي المحمودي.

وأوضح المحامي أن "التواصل مع المحمودي تعذر بسبب وجوده خارج ليبيا، مما أدى إلى تأجيل المحاكمة لاستكمال التحقيقات الضرورية".

وأضاف المحامي أن "هذا التأجيل يأتي في سياق حرص المحكمة على ضمان تحقيق العدالة الكاملة من خلال استماع إلى جميع الأطراف والشهادات المعنية بالقضية".

ويذكر أن عبدالله السنوسي، يواجه تهما تتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكم معمر القذافي، وتعد محاكمته جزءا من الجهود المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الفترة.

اعتقال عبد الله السنوسي

وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت عبد الله السنوسي الملقب بـ"الجزار" في المطار الدولي بنواكشوط، عام 2012 بعد وصوله إلى موريتانيا قادما من إحدى الدول الإفريقية.