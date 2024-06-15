الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن مخرجات آخر اجتماعات فريق نزع السلاح وإعادة الإدماج

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد آخر اجتماعاتها الفصلية لفريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، الثلاثاء الماضي، مع ممثلين عن السلطات الليبية والشركاء الدوليين والناشطين المدنيين من جميع أنحاء البلاد.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - "إن الاجتماع ركز على منع نشوب الصراعات، والجهود الليبية لمعالجة انتشار الأسلحة، والحد من العنف المجتمعي، والمصالحة الوطنية، وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وإدماجها في المجتمع".



وحسب البيان ناقش المشاركون ضرورة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مع توفير بدائل للتجنيد في التشكيلات المسلحة، وبناء التماسك المجتمعي، واقترحوا إجراء مناقشات اجتماعية بين الشباب، وإقامة لقاءات ملائمة للنساء بما يتناسب وثقافة وأعراف المجتمع الليبي، لتعزيز ثقتهم في السلام، والقضاء على الدوافع الرئيسية للعنف.