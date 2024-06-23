ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة في قازان بمنطقة القواسم بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس غربي ليبيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" مساء اليوم السبت.

وبحسب مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخرين حالة أحدهم خطيرة.

وكشف المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الاشتباكات اندلعت نتيجة صراعات مسلحة بالمدينة.

ولا تزال ليبيا تعاني من انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة في بعض مدن ومناطق الغرب الليبي، ويعود ذلك لانتشار التشكيلات والفصائل المسلحة المسيطرة على أغلب مدن ومناطق غرب ليبيا.