"ثورة 30 يونيو ومكتسباتها" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

يشهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان "الشباب وآمال ثورة يونيو" ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بثورة يوليو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

في البداية قالت عبير عبد التواب أمينة المكتبة خلال المحاضرة أن الشباب بمثابة عمود الحياة ومحرك التغيير في كل مجتمع فهم يتمتعون بالحماس والطموح لتحقيق تحولات إيجابية وإصلاحات عميقة في ثورة يونيو، وظهر دور الشباب الحقيقي في التغيير عندما خرجوا للشوارع مطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية، ترتكز آمالهم على إنهاء الظلم والفساد وبناء مجتمع يكفل حقوق الإنسان ويعزز التنمية المستدامة ومن خلال إصرارهم وإبداعهم نجحوا في إحداث تغييرات جذرية أثرت إيجابا على مستقبل الأمم والشعب.

ونظمت مكتبة النزلة بالفيوم محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو وأبرز مكتسباتها" تحدثت فيها مروة سيف أخصائي النشاط أن أبرز المكاسب التي تحققت من هذه الثورة البيضاء إن الشعب المصري إذا أراد شئ حققه، ومن هذه المكاسب أيضا الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي باتت مبشراته تنعكس على الفرد والمجتمع المصري.

"30 يونيو إرادة شعب".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة مطرطارس الفرعية احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان " ٣٠ يونيو إرادة شعب " تحدثت خلالها شيماء عباس أمينة المكتبة عن أسباب ثورة يونيو، ودور الهوية المصرية الأصيلة في استرداد الوطن والحفاظ عليه، تلاها ورشة رسم حر إشراف شيماء عبد الرحمن مسئولة الفنون التشكيلية بالمكتبة.

وفي سياق آخر، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان " القصص الشعبية المصرية في أدب الطفل" تحدث فيها الأديب الدكتور عمر صوفي قائلا أن الحكايات الشعبية جزء من الموروث الشعبي وخلاصة تجارب الناس مع مجريات الحياة، وتتناقلها الأجيال شفاهية منذ القدم، كما يؤثر الخيال الشعبي في صياغتها، وللحكايات الشعبية دور هاما في عملية التنشئة الاجتماعية وتعزيز القيم التربوية كالصدق والأمانة، والتضحية والصبر والكفاح، ونقل عادات وتقاليد الشعب.

وأضاف "صوفي" تم توظيف الحكايات الشعبية بشكل واسع في مجال أدب الطفل حيث يتم استلهامها مع تنقية مافيها من توجيهات قد تتعارض والتربية السليمة حيث تسهم بدور مهم في إثارة خيال الأطفال وتنمية فكرهم وتسليتهم والترفيه عنهم وإشباع دوافع حب الاستطلاع لديهم، وتناولت المحاضرة بعض نماذج من الحكايات الشعبية منها ألف ليلة وليلة، وعقلة الأصبع.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.