الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة فتح: نحمل حماس مسؤولية رفضها حضور لقاء القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

عبرت حركة فتح عن تقديرها الكبير للجهود الصينية التي استضافت الحوار الوطني بين "فتح" و"حماس"، في جمهورية الصين الشعبية.

 

اغتيال ياسين عقل في حركة فتح الفلسطينية

فتح: إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر

وقالت حركة فتح في بيانها: كما عبرت الحركة، عن رغبتها في ضمان نجاح الجهود الصينية المقدرة، خاصة أنها تحمّل حماس مسؤولية إفشال جميع الحوارات التي جرت في السابق، وآخرها عندما رفضت حماس، الحضور إلى لقاء القاهرة الذي كان متفقاً عليه.

 

وأكدت حركة فتح، أنها لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخات المناسبة لإنجاح الوساطة الصينية التي تحظى بتقدير واحترام قيادتنا وشعبنا.

مواد متعلقة

اغتيال ياسين عقل في حركة فتح الفلسطينية

وزير الري يتوجه لجنوب السودان لافتتاح مشروعات مائية تنفذها مصر

وزير الري يتابع مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لزمامات النقاط الساخنة

الحوثيين: انسحاب آيزنهاور نتيجة لعملياتنا واستهدفنا سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

العالم يحترق.. التغير المناخي يدفع الكوكب إلى حافة الهاوية

وزير الري: الوزارة تتعامل مع أية شكاوي بشكل فورى طبقًا للقوانين

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في رفح

مظاهرة في نيويورك مؤيدة لغزة وصورة للخامنئي تثير الجدل على متحف بروكلين... فيديو
الجريدة الورقية