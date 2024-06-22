السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فتح: إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر

غزة
غزة

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، إن إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر الرافض لذلك منذ بداية الحرب.

وأضاف المتحدث فى تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلى يريد القضاء على الشعب الفلسطينى من خلال التهجير القسري، مؤكدا أنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك بسبب موقف مصر الرافض بشدة لذلك.

ورأى أن الإدارة الأمريكية هى الجهة الوحيدة التى تمتلك أوراق التأثير على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على قطاع غزة وألا تبدأ حربا جديدة فى لبنان، مبينا أن إسرائيل لا يمكن أن تدخل حربا إلا بموافقة أمريكية.

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