مدى تحسن ألم الكتف.. رسالة ماجستير للباحثة رضوى فتحي بجامعة القاهرة

ناقشت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة د.رضوى فتحي حارس المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي بجامعة النهضة في بني سويف بعنوان "تأثيرات الثبات المحوري على القياسات السريرية الكتف في متلازمة الانحشار الكتفي تحسن في الم الكتف والمدي الحركي ووظيفة الكتف.

أشرف على رسالتها العلمية كل من د.محمد شوقي عبد السلام ود منى محمد ابراهيم ..الأستاذين المساعدين بقسم العلاج الطبيعي للعظام بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة .

فيما تكونت لجنة المناقشة من الدكاترة علاء الدين عبد الحكيم بلبع استاذ العلاج الطبيعي للعظام بجامعة القاهرة وكل من الأستاذين المساعدين بذات القسم محمد شوقي عبد السلام ومنى محمد ابراهيم.

من جانب ٱخر تحذر د. رضوى من مجموعة الكريمات والأعشاب التي تعلن عبر الفضائيات لعلاج الام العظام والعضاريف والعمود الفقري وألام الأعصاب والفقرات بدون الترخيص من وزارة الصحة ومن دون الحصول عليها من الصيدليات