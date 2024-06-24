محافظ أسيوط يتفقد أثار حريق وحدة الحاسب الآلي بطب جامعة أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني، آثار حريق محدود داخل وحدة الحاسب الآلي بكلية الطب جامعة أسيوط والتى تعرضت لحريق منذ قليل ، مما أدى الى إحتراق بعض الأثاث دون وقوع أية إصابات بشرية.

رافقه خلال التفقد عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ويحيى زكريا مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة وعيون ابراهيم رئيس حي غرب أسيوط.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل وحدة الحاسب الآلي بالدور الخامس بكلية الطب بجامعة أسيوط، وانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق.

وعلى الفور سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم الإطفاء والتبريد وبالفحص الأولى تبين اشتعال النيران نتيجة ماس كهربائي ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي والوسائل التعليمية بالدور الخامس بالمبنى، ولاتوجد أية إصابات بشرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقل محافظ أسيوط إلى موقع الحريق بالكلية والتقى رئيس الجامعة واستمع إلى ملابسات الحادث ، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية لجاهزيتهم وتعاملهم مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت مما قلل من خسائر الحريق دون وقوع أية إصابات بشرية، مشيدًا بجامعة أسيوط وكلياتها العريقة ومراكزها البحثية التي تعتبر قبلة لطلاب العلم بصعيد مصر، كما أشاد بجهود الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة التي تشهد الجامعة في عصره تطورًا كبيرًا ونهضة علمية في الكليات والمستشفيات الجامعية وأقسامها المختلفة لتحتل الجامعة مكانتها المتميزة بين جامعات مصر والعالم، معلنًا تقديمه كافة الدعم لجامعة أسيوط ومراكزها البحثية