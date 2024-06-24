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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنقلاب سيارة محملة بملايين الجنيهات بالمنوفية

انقلاب سيارة- صورة
انقلاب سيارة- صورة ارشيفية

شهدت محافظة المنوفية، انقلاب سيارة نقل أموال، في الطريق الإقليمي أمام قرية كفر الطراينة،  قبل كارتة طريق الخطاطبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتأمين السيارة وجرى استدعاء الإسعاف لنقل المصابين.

وأوضح شهود عيان، أن السيارة تحمل ملايين الجنيهات وجرى تأمينها عن طريق قوة من الشرطة والتي حضرت فور الحادث، الذي وقع على الطريق الإقليمي اتجاه بنها السادات.

إصابة سائق ومعاونه في انقلاب سيارة نقل أموال على الطريق الإقليمي بالمنوفية 

ونتج عن الحادث إصابة كل من: محمد مسعد السائق من الغربية كسور وكدمات، وعادل فرج المصاحب للسائق من قويسنا كسور وكدمات، وانقلبت السيارة نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة، وكسر العمود الكردان مما جعلها تصعد على الخرسانة، حسب المعاينة الأولية للحادث.

 

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