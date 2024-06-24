روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو بسبب هجوم سيفاستوبول

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، السفيرة الأمريكية لين تريسي إلى مقر الوزارة في موسكو، وقدمت لها احتجاجا على خلفية الهجوم الذي استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "تم توجيه احتجاج لرئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا لين تريسي، التي تم استدعاؤها إلى مقر وزارة الخارجية الروسية على خلفية الجريمة الدموية الجديدة المرتكبة من قبل نظام كييف، الذي ترعاه واشنطن وتسلحه، والذي شن هجوما صاروخياً مستهدفا متعمدا على السكان المدنيين في سيفاستوبول، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال".

وأضافت: "تم التأكيد على أن الولايات المتحدة التي تشن حربا هجينة ضد روسيا وأصبحت بالفعل طرفا في الصراع يزود القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث الأسلحة، التي يقوم بتحديد أهدافها ومهماتها الجوية متخصصون عسكريون أمريكيون، وتتحمل واشنطن مع نظام كييف مسؤولية متساوية عن هذه الفظائع".

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تورط الولايات المتحدة في العمليات القتالية التي أسفرت عن مقتل مدنيين روس لا يمكن إلا أن يكون له عواقب.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا بشن ضربة بصواريخ "أتاكمز" المجهزة برؤوس حربية عنقودية على البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول، مضيفة أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 صواريخ أتاكمز، بينما انحرف صاروخ آخر عن مسار طيرانه وانفجر فوق المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الروسية سيرجي أكسيونوف أن يوم الاثنين يوم حداد في شبه الجزيرة بسبب المأساة الناجمة عن هجوم القوات الأوكرانية على مدينة سيفاستوبول.

جدير بالذكر أن مدينة سيفاستوبول هي إحدى مدن شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا، وتطل على البحر الأسود.

بوتين: موسكو تتوقع مواصلة العمل المشترك مع فيتنام

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحادثاته التي أجراها في فيتنام ووصفها بالبناءة والمثمرة..متوقعا مواصلة العمل المشترك مع هانوي.

جاء ذلك في رسالة شكر بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الرئيس الفيتنامي تو لام والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، بعد زيارته للبلاد.

وجاء في الرسالة - التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين ونقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أثق في أن تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة سيساعد على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأتوقع أن يستمر العمل المشترك النشط بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي والدولي".

وكان الرئيس الروسي قد زار فيتنام الأسبوع الماضي في إطار جولة في شرق آسيا؛ حيث أجرى مفاوضات مع قيادة البلاد واجتماع مع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية خلال زيارة الدولة التي قام بها في 20 يونيو الجاري.