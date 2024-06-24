الإثنين 24 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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روسيا: أمريكا مسؤولة عن الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف

أعلن الكرملين، أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم.

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الكرملين: بوتين على اتصال مع الحكومة والقيادات العسكرية بعد الهجوم على سيفاستوبول

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الكرملين: منفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة ولكن يجب أن يتطرق إلى أوكرانيا

 

الكرملين: منفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة ولكن يجب أن يتطرق إلى أوكرانيا

 

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استعداد روسيا لإجراء حوار بشأن الاستقرار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، في حال كانت الأزمة الأوكرانية مطروحة على طاولة المفاوضات.

 

 

وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية : "إننا منفتحون على الحوار ولكن حوار واسع وشامل يشمل جميع الأبعاد بما فيها الصراع حول أوكرانيا وتدخل الولايات المتحدة في هذا النزاع"، تعليقًا منه على تصريحات واشنطن بأنها مستعدة للحوار مع موسكو حول المخاطر النووية بعيدًا عن الحديث بشأن الأزمة الأوكرانية.

 

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة ولكن فيما يخص جميع القضايا العالقة وليس عبر تحديد بعض الجوانب الفردية من مجموعة كاملة من القضايا المتراكمة.

 

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ثم تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين.

 

ومن تداعيات التدخل العسكري الروسي، تم فرض عدة عقوبات على الحكومة الروسية والتي أعلنت أيضا من جانبها بأنها ستتقاضي مقابل تصدير الغاز الطبيعي عملة الروبل وليس الدولار.

 

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