مقتل مدنيان في هجوم صاروخي في شبه جزيرة القرم

قُتل مدنيان في الهجوم الصاروخي الأوكراني على منطقة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، وقال الرئيس الإقليمي للقرم "سيرغي أكسيونوف":" نتيجة للهجوم الصاروخي للعدو على أراضي شبه الجزيرة، قُتل اثنان من المارة في منطقة سيمفيروبول".

وكتب "أكسيونوف" عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، تسبب الهجوم في إصابة منشأة تجارية غير محددة بالقرب من مدينة الوشتا، لكنها كانت فارغة وقت الهجوم.. وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأعرب الرئيس الأقليمي للقرم عن تعازي الحارة لعائلات الضحايا وأصدقائهم وقال:"أدعو الجميع إلى التزام الهدوء والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية".

انتهاء المجموعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين من التدريب في الولايات المتحدة

وفي سياق متصل كانت المجموعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين أكملوا التدريب في الولايات المتحدة على استخدام طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16، حسبما كتبت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن متحدث باسم قاعدة جوية في أريزونا حيث تم تنظيم الدورة التدريبية.

ولم يتم تحديد عدد الطيارين وتاريخ الانتهاء من التدريب. وبحسب المصادر فإن الطيارين يتوجهون الآن إلى أوروبا لتلقي تدريبات إضافية.

وتتوقع أوكرانيا أن تتسلم أكثر من 60 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج.

وفي نهاية يناير، نقلت مجلة القوات الجوية والفضاء عن مصدر في البنتاجون قوله إن أربعة طيارين أوكرانيين يتدربون على الاستخدام القتالي للطائرات المقاتلة من طراز إف-16 في ولاية أريزونا الأمريكية... بحسب ما نقلته "تاس".

وفي وقت سابق، قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، "سيليست فالاندر"، مؤتمر صحفي بعد اجتماع دوري لمجموعة الاتصال التي شكلها الغرب لتنسيق تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، إن الغرب يتوقع نقل أول قاذفات مقاتلة من طراز F-16 ومعدات لصيانتها إلى أوكرانيا هذا العام، مشيرة إلى أن برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل طائرات إف-16 يسير كما هو مخطط له.