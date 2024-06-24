توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، غدًا السبت، الموافق 22 يونيو 2024، ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويجرى امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" إذ يتسلم الطلاب كتيبات مفاهيم شاملة ملخصات المنهج ويسلمونها في نهاية اللجان.

ويوزع على طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية في أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة وتحتوي على نفس الأسئلة، وتحمل رموز "أ، ب، ج، د".

ويجب على طالب الثانوية العامة 2024 تحديد رمز النموذج الذي حصل على ورقة الأسئلة الخاصة به في ورقة الإجابة على الأسئلة المقالية، والبابل شيت.

توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2024

ويبلغ مجموع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 قيمة 40 درجة نهاية عظمى، وتبلغ درجة النجاح 20 درجة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية في مدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحًا والحادية عشر صباحًا.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالا بينهم سؤالان مقالي لكل سؤال 3 درجات.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية على 29 سؤالا موضوعيا من بينهم 24 سؤالًا له درجة واحدة و5 أسئلة لكل منها درجتين.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2024

ويجرى امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" على أن يتسلم كتيب مفاهيم خاصة بالمادة داخل اللجان ويسلمها قبل الخروج.

ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.