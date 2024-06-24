بالصور.. تفاصيل حريق كلية الطب بجامعة أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، على حريق نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بالدور الخامس بمبنى كلية الطب بجامعة أسيوط.

حيث اندلع حريق في مبنى كلية الطب بالدور الخامس، وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحريق إنه بسبب ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي والوسائل التعليمية دون وقوع إصابات بشرية.

كان الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط قد تلقى إخطارًا من إدارة الأمن بالجامعة باندلاع الحريق تم إرسال سيارات الإطفاء إلى‏ مكان الحادث، وتمت السيطرة عليه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.