مهرجان الفوم في مواجهة إرتفاع درجات الحرارة على شواطئ الغردقة

نظمت فنادق الغردقة اليوم الاثنين مهرجان فوم علي الشواطئ بمشاركة الآلاف من نزلاء الفنادق من المصريين و الأجانب من مختلف الجنسيات وفرق الانميشن في مواجهة موجة الحر تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة بغرض الترفيه علي النزلاء وإدخال البهجة والسرور وتنشيط السياحة بمدينة الغردقة.



حيث أشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق الغردقة نظمت مهرجان الفوم تزامنا مع موسم الصيف و إرتفاع درجات الحرارة بهدف ترطيب الأجواء وإدخال البهجة والسرور على نزلاء الفنادق وتنشيط السياحة علي شواطئ الغردقة.

لافتاً إلى ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق منذ بدء موسم الصيف الجاري تكسر حاجز 90% وتعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد في فصل الصيف.



وقال مصطفي نصار مدير فندق سياحي بأن مهرجان الفوم بمشاركة آلاف السياح من نزلاء الفنادق وفرق الانميشن لاقي قبول واعجاب السياح من المصريين والأجانب

الذين حرصوا علي التقاط صور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل ترويج سياحي لمدينة الغردقة.



واضاف محمد جمال بأن فنادق الغردقة تحرص على عمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية مثل مهرجان الفوم ومهرجان الفاكهة ومهرجان الألوان بهدف تنشيط السياحة والترويج السياحي وإدخال البهجة والسرور على السياح