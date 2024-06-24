بمقدم 25 % وأقل فائدة.. تفاصيل قرض السيارة المستعملة

نظرًا لما شهدته أسواق السيارات المصرية فى الآونة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ فى سوق السيارات المستعملة والجديدة منها، أتاحت البنوك المصرية قروضًا ميسرة للعملاء لشراء سيارة.

وأتاحت البنوك قروض للسيارات المستعملة وفق إجراءات وشروط محددة، حيث أتاح بنك ناصر الاجتماعي قرض السيارة المستعملة بنسب وفائدة تراوحت بين 11 و11.7 %

قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر الاجتماعي

مميزات القرض

- يقدم البنك سعر عائد يصل لـ11% في حال وجود ضامن حكومي، بينما يبلغ سعر العائد 11.7% حال لم يكن هناك ضامن حكومي.

- مقدم السيارة 25 % كحد أدنى





المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك ناصر

- إحضار الرقم التأميني للعملاء الجدد عند الذهاب للحصول على القرض.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

- ضرورة إحضار إيصال مرافق حديث وإفادة من جهة العمل بالعنوان الحالي لطالب التمويل بواقع ملف الخدمة.

- يجب إحضار بيان بمفردات الدخل سواء مرتب أو معاش.

- عرض سعر للسيارة يأتي من خلال كافة الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين.

- يراعى عدم مرور أكثر من سنتين على موديل السيارة بخلاف سنة الصنع وعدم التقيد بسنة الصنع لذوي الاحتياجات الخاصة.

- تبلغ مدة تمويل السيارة الملاكي 90 شهرًا.

- وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعاقين تصل مدة التمويل إلى 60 شهرا.

قرض سيارة من البنك الأهلى المصرى

خصائص و مميزات القرض

بدون ضامن.

تمويل حتى 1.5 مليون جم للموظفين، وحتى 3 ملايين جم لأصحاب الأعمال/المهن الحرة.

تمويل يصل إلى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

سعر عائد تنافسي.

برامج خاصه لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم.

دون مصاريف استعلام ائتماني.

دون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء:

برنامج موظفين بتحويل راتب.

برنامج موظفين بإثبات دخل.

برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

برنامج اصحاب اعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

برنامج اصحاب اعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

برنامج كبار عملاء البنك الأهلى المصرى.

المستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق حديثة

شروط القرض

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

آلا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

العمولات والرسوم

يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً (وفقاً والسياسة المعتمدة).

عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

يتم منح قروض سيارات بضمان أوعية ادخارية (وفقاً والسياسة المعتمدة)

قرض السيارة بنك مصر

يمنح قرض السيارة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

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سعر عائد تنافسي

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون)

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة).

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

بدون تامين وحظر بيع على السيارة (بشروط محددة)

تمويل السيارات المستعملة (بشروط محددة).

قرض السيارات المستعملة البنك الأهلى القطرى

المزايا

القرض يصل إلى 75% من قيمة السيارة المستعملة أو 70% للسيارة الكهربائية

تمتع بعائد تنافسي

تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض

أفضل عروض التأمين على سيارتك المستعملة الممولة

خصم الأقساط أوتوماتيكياً سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد

الخصائص

مدة القرض تصل إلى 60 شهرًا

قيمة القرض تصل إلى 750,000جم

السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض

متوفر للعملاء المصريين فقط

متاح للموظفين، أصحاب الأعمال الحرة وعملاء تحويل الراتب في QNB الحالين

معايير السيارة المستعملة

تمويل جميع السيارات (ما عدا الصيني)

الحد الأقصى لتاريخ التصنيع: 7 سنوات سابقة

الحد الأدنى للدفعة المقدمة: 25٪ من قيمة السيارة المستعملة أو 30% للسيارة الكهربائية

متاحة لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء، إلخ...)