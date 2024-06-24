الصين تعارض خطة تقييد استثمارات الشركات الأمريكية بها

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للخطة الأمريكية التي تستهدف تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين وفقا لما أورته وكالة الأنباء الصينية شينخوا ،إنه يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح.

وأضاف المتحدث أنه بينما أكد الجانب الأمريكي مرارا أنه ليس لديه أي نية "للانفصال" عن الصين أوعرقلة التنمية الاقتصادية للدولة، فقد أصر على إصدار الخطة المقترحة التي تقيد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين وتقمع التطور الطبيعي للصناعات الصينية..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في سان فرانسيسكو، وتؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وتعطل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وتزعزع أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

وأوضح المتحدث أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة .. مؤكدا أنه يجب على الجانب الأمريكي رفع القيود التي تؤثر على الاستثمار في الصين لتوفير بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي.

السعودية والصين تبحثان العلاقات الثقافية والاقتصادية في لقاء ببكين

عقدت مؤسسة الملك عبدالعزيز للأبحاث والمحفوظات لقاء في بكين لبحث العلاقات الثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والصين.

وذكر "تلفزيون بريكس" اليوم الاثنين أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا أبرزها الآثار الثقافية والاقتصادية للتجارة البحرية بين البلدين والاهتمام الذي توليه المكتبات الصينية للمخطوطات العربية بالإضافة إلى الحفاظ على التراث العربي في الصين.

وقد بذلت الدولتان جهودا لزيادة حجم التجارة الدولية من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مجال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمناطق الصناعية

وزير الصحة السعودي : أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية قدمت لضيوف الرحمن..

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، نجاح جهود الإدارة الصحية لموسم حج عام 1445هـ، بتكاتف جهود المنظومة الصحية وقوات أمن الحج، حيث لم تُسجل أوبئة أو أمراض متفشية، لافتَا إلى أن منظومة الصحة قدّمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة؛ ويأتي هذا تأكيدًا لتوجيهات القيادة الرشيده- بوضع صحة الإنسان أولاً فوق كل اعتبار.

وأفاد الوزير، في مداخلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية، اليوم، بأن الحالة الصحية للحجاج كانت مطمئنة، خاصة في ظل ما سجلته المشاعر المقدسة من درجات حرارة مرتفعة، مشيرًا في هذا السياق إلى الأثر الإيجابي لتعامل الجهات الصحية، وكذلك المساندةَ الفعالة من قوات أمن الحج مع حالات الإجهاد الحراري للحد من تداعياتها.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن، بينما بلغ عدد الوفيات 1,301 متوفيًا، رحمهم الله جميعًا، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، داعيا الله عز وجل للمتوفين بالرحمة المغفرة، ولأهاليهم أصدق التعازي والمواساة.

وشدّد على أن الجهات المختصة بذلت جهودًا كبيرة في التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري والتأكيد على ضرورة التقيد و تنفيذ إجراءات الوقاية، وقد تم حصر جميع البلاغات، والتواصل مع ذوي المتوفين، والتعرف عليهم، حيث تطلب ذلك وقتا نظرًا لعدم حمل كثير من المتوفين لأي بيانات أو بطاقات تعريفية، وقد تمت الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم، ودفنهم وإكرامهم في مكة المكرمة ، وصدرت شهادات الوفاة الخاصة بهم.