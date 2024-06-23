الأحد 23 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 8 أشخاص في انهيار أرضي وسط الصين

الصين
الصين

 

أكدت السلطات المحلية الصينية، اليوم "الأحد"، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي في إحدى مناطق مقاطعة هونان بوسط الصين.

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وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الانهيار الأرضي وقع في قرية دوشي الساعة 4:30 صباحا (بالتوقيت المحلي) مما تسبب في انهيار أربعة منازل، وتم التأكد من وفاة الأشخاص الثمانية الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم سابقاً.

وفي أعقاب الكارثة، هرع أكثر من 350 فردا من إدارات الإطفاء المحلية والأمن العام والموارد الطبيعية وإدارات الصحة إلى مكان الحادث للشروع في عمليات الإنقاذ.

وضربت العواصف المطيرة أجزاء كبيرة من هونان من أمس "السبت" إلى صباح اليوم "الأحد"، وأصدرت المقاطعة تحذيرات من العواصف المطيرة والفيضانات اليوم، وتوقعت أن تضرب العواصف الأجزاء الشمالية والوسطى من المقاطعة خلال الأسبوع المقبل وسترتفع مخاطر الكوارث.

 

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