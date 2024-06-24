الصين تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء الجمارك على المركبات الكهربائية

ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية أن بكين تريد من الاتحاد الأوروبي إلغاء رسومه الأولية على السيارات الكهربائية الصينية بحلول الرابع من يوليو المقبل، وذلك بعد اتفاق الجانبين على إجراء محادثات تجارية جديدة.

ووفق لوكالة "رويترز"، من المقرر أن يبدأ تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي المؤقتة التي تصل إلى 38.1٪ على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع بحلول 4 يوليو بينما يدعي الاتحاد الأوروبي أنه دعم مفرط وغير عادل لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين.

ودعت الصين الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا إلى إلغاء تعريفاته الجمركية، معربة عن استعدادها للتفاوض، ولا تريد بكين التورط في حرب رسوم جمركية أخرى، خاصة كونها لا تزال تعاني من الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائعها التي فرضتها إدارة ترامب، لكنها تقول إنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية الشركات الصينية في حالة حدوث ذلك.

واتفق الجانبان على بدء محادثات التعريفة الجمركية بعد مكالمة هاتفية بين مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو يوم السبت خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني للصين، الذي قال إن أبواب المناقشة "مفتوحة".

وكانت أفضل نتيجة للمحادثات هي أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن قراره بشأن التعريفة الجمركية قبل الرابع من يوليو، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز في وقت متأخر من يوم الأحد نقلاً عن مراقبين.

وقالت الصحيفة إن التحركات الوقائية المتزايدة للاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى إجراءات مضادة من الصين، كما أن تصاعد التوترات التجارية ستؤدي فقط لنتائج سلبية و"خسارة للطرفين".

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التعريفات يوم 2 نوفمبر في نهاية تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم، ورفضت الصين الاتهامات بتقديم دعم غير عادل، قائلة إن تطوير صناعة السيارات الكهربائية في الصين كان نتيجة للمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل التوريد الصناعية.