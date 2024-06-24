ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا من الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة

بعد مرور 11 عاماً على ثورة 30 يونيو، نجحت مصر بقيادة الرئيس السيسي فى إعادة بنائها وتثبيت أركانها والتصدى للإرهاب والعنف المسلح وانفتاح مصر على العالم وعودتها لمكانتها العربية والدولية كقوة مسيطرة وقادرة تحمى وتصون مقدرات مصر والأمة العربية.

وشهدت مصر على مدار 11 عاماً، طفرة تنموية ونهضة شاملة فى القطاعات جميعًا، حيث نجحت ثورة 30 يونيو فى وضع أول لبنة ببناء الجمهورية الجديدة، مرورًا بمراحل وتحديات كبيرة على المستويين المحلى والعالمى، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار والإنجازات.

وبدأ الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى 2014، فى وضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة لمصر فى جميع المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط مدروسة جيدًا لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصرى.

تدشين المدن الجديدة

أَوْلَت الدولة اهتمامًا خاصًا بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المُطّردة، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.

حياة كريمة

شكّل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، نقلة نوعية واستثنائية لتعويض القرى المصرية عما لحقها من تأخر وتراجع بسبب إهمالها فى العهود السابقة، واقتصار المشروعات المقدمة لها على بعض القطاعات دون الأخرى، وبعشوائية دون نظام.

ملف العشوائيات

وشهدت العديد من محافظات الجمهورية فى الفترة الماضية، طفرة هائلة فى ملف تطوير المناطق العشوائية، التى تتبناها الدولة بشكل عام فى كل المحافظات، وظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها المختلفة، أول وأهم وأكبر المشروعات لتطوير العشوائيات، والتى استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة.

الطرق والسكة الحديد

تحولت مصر من أكثر الدول خطورة فى الطرق إلى وصولها إلى الترتيب الـ 45 عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة نصيب الأسد فى عملية تحويل مصر من أكثر الدول خطورة فى الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الحالى عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التى حدثت فى مجالى الطرق والكبارى والأنفاق، والتي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.

مبادرات إنسانية لخدمة المواطنين

نفذت وزارة الداخلية العديد من المبادرات الإنسانية لخدمة المواطنين، بداية من مبادرة «كلنا واحد»، والإفراج عن الغارمين والغارمات، حتى توزيع الأدوات المدرسية وإجراء عمليات بمستشفيات الشرطة وتوفير الخضروات والفواكه.

مبادرة كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية تلك المبادرة، على مراحل، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين، على مستوى الجمهورية، من سلع غذائية ومستلزمات طبية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالتنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى.

التحول الرقمي في قطاع الأحوال المدنية

ثورة حقيقية فى التطوير شهدها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، من خلال الأعوام الأخيرة، وذلك من أجل التحول الرقمى لتسهيل إنهاء الإجراءات على المواطنين، لتوفير الوقت والجهد والعناء عليهم.

وعكفت الوزارة على تنفيذ خطط تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى المحافظات، من خلال الاهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وأداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات وزيادة أعداد النوافذ لاستقبال المواطنين وسرعة إنهاء الأوراق سريعًا، مع العمل بنظام «النداء الآلى».

التحول الرقمى في المحاكم

تطوير المحاكم بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمى وميكنة العمل الإدارى للعمل بنظام إلكترونى يواكب العصر، تُعد من أبرز اهتمامات وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جسده مجهود مسؤولى الوزارة والقائمين على هذا التطوير على أرض الواقع.

ميكنة الشهر العقارى

قطاع الشهر العقارى والتوثيق كان له النصيب الأكبر من اهتمامات وزارة العدل، من حيث التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، ضمن منظومة التحول الرقمى وميكنة العمل.