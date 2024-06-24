إنشاء فرع لبيت العائلة المصرية بمحافظة مرسى مطروح

عقد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، مع القمص متى زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام المنطقة الأزهرية لمناقشة إجراءات إنشاء فرع لبيت العائلة المصرية بالمحافظة.

القيم العليا الإسلامية والمسيحية

المصرية بالمحافظة، بهدف لاستعادة القيم العليا الإسلامية والمسيحية والتركيز على القواسم المشتركة الجامعة بينهما وتفعيلها والحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.

وأكد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، خلال اللقاء على وحدة أبناء المحافظة وتلاحم نسيجه، والتي ضربت لنا أروع الأمثلة المتميزة في تأصيل ثقافة التنوع والاختلاف، في الشكل والفكر والعقيدة، وهذا ما يدعو إليه الأديان السماوية، وتهدف إلى نشر قيم المحبة والسلام والمساواة.

وأعرب القمص متى زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، عن سعادته بتلك الخطوة المميزة لحفظ القيم ونشر السلام وتأكيد المواطنة، والوسطية، والتمسك بالإنسانية، والعمل من أجل مستقبل أفضل.

ثقافة التنوع والاختلاف

وفي نهاية اللقاء تم التوصية بعقد عدد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للانتشار بين أهالي المحافظة بالنوادي ومراكز الشباب، والقرى، لمواجهة الأفكار المغلوطة وتقديم خطاب علمي وعملي وخلقي لنشر الدين الوسطي المستنير.

جاء ذلك بحضور القمص كيرلس ميخائيل، راعي كنيسة الملاك بمطروح، وفضيلة الشيخ عطية سالم، نائب رئيس الفرع، والدكتور صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وعضو المنظمة ومدير أمن المنطقة الأزهرية، و إلهام جلال، المدير الإداري والإعلامي للفرع.