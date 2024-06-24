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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تموينية علي أسواق ومحلات بلطيم

حملات تموينية لمتابعة
حملات تموينية لمتابعة أسواق بلطيم

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الاثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بإشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا متنوع 8 محاضر عدم اعلان 5 عدم وجود شهادة صحية و5 نظافة وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

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