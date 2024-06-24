حملات تموينية علي أسواق ومحلات بلطيم

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الاثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بإشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا متنوع 8 محاضر عدم اعلان 5 عدم وجود شهادة صحية و5 نظافة وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.