سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الإثنين 24-6-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 24-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.29جنيه للشراء، و13.22جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.30جنيه للشراء، و13.22جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.20جنيه للشراء.

13.22جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.30جنيه للشراء.

13.22جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.23جنيه للشراء.

13.23جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.30جنيه للشراء.

13.22جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.27جنيه للشراء.

13.21جنيه للبيع.

البنك الدولي يعلن تقديم تمويل لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام.

وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان "توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".

ومن جانبها، صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته "تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص". وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان "توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".