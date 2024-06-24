وزير النقل اللبناني يؤكد الثقة التامة في جميع الأجهزة العاملة بمطار بيروت

أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، الثقة التامة في جميع الأجهزة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال علي حمية - في تصريحات خلال جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين بمطار بيروت ردا على مزاعم لصحيفة "تليجراف" البريطانية بوجود أسلحة في المطار - : "راضون عن الأداء ولدينا ثقة بالجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وجميع الأجهزة العاملة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وكانت قد نظمت الحكومة اللبنانية جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين في مطار بيروت من أجل زيارة المطار بشكل مفصل ورؤية الأمور بشكل واضح ، وهي رسالة من الحكومة اللبنانية للغرب والمجتمع الدولي بأنه لا يوجد أي أسلحة في مطار بيروت.

وكان وزيرالأشغال العامة والنقل اللبناني قد نفى أمس /الأحد/ في مؤتمر صحفي ما ورد في صحيفة "تليجراف" بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي..مؤكدا أن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات..واصفا ادعاءات "تليجراف " بأنها "سخيفة".

الهلال الأحمر الفلسطيني:الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورا مع استمرار استهداف المدنيين

أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهورا مع استمرار استهداف المدنيين والطواقم الطبية وخيام النازحين رغم تصنيفها على أنها آمنة منذ بداية الحرب وإغلاق كافة المعابر ، لا سيما معبر رفح وشح المساعدات الإنسانية والغذائية ونقص المياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بين المواطنين.

وقالت فرسخ ـ في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الإثنين :"إن الوضع الإنساني على الأرض في قطاع غزة يزداد سوءا في كل يوم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 8 شهور".. مضيفة : "في كل يوم هناك استهدافات متكررة ومباشرة للمدنيين وخيام النازحين، مما يؤكد عدم وجود أي أماكن آمنة في القطاع".

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في الهلال الأحمر الفلسطيني في انتشال الجرحى والمصابين من تحت الأنقاض في مدينة خان يونس جراء استهداف قوات الاحتلال أمس خيام النازحين في جنوبي غزة ، مما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 33 آخرين بجروح رغم التحديات والصعوبات المتعلقة بالاستهدافات المتكررة للمدنيين ومنع سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية.

وأكدت فرسخ مواصلة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الخدمات الطبية من خلال مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس الواقعة جنوبي غزة والعيادات الميدانية المنتشرة في جميع أجزاء القطاع..محذرة من عواقب وخيمة جراء شح المستلزمات الطبية والأدوية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة ، بسبب الاستهدافات المباشرة من قبل قوات الاحتلال أو نفاذ الوقود اللازم لتشكيل المولدات والأجهزة الكهربائية.