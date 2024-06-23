لبنان: خبر التلجراف بوجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أكاذيب

أكد اتحاد النقل الجوي في لبنان أن خبر “التلجراف” بوجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أكاذيب، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، رصد عدد من الطائرات المسيرة قادمة من لبنان بمنطقة إيليت مشاحر في شمال إسرائيل واعتراض واحدة منها واندلاع حرائق هناك, وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مبانٍ يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، ردا على استهداف القرى الجنوبية.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في يارون ‏وراميا وكفركلا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 22-6-2024 مبانٍ يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

مؤتمر إسرائيلي يدعو إلى الاستيطان في جنوب لبنان:

شارك مئات الإسرائيليين الأسبوع الماضي في مؤتمر تحت اسم "مؤتمر لبنان الأول"، يدعو إلى الاستيطان في الجنوب اللبناني، وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن المؤتمر الذي عقد عبر الإنترنت نظمته حركة تسمى "عوري تسافون" وتعني "أيقظوا الشمال"، يهدف إلى الدعوة لإقامة مستوطنات في الجنوب اللبناني

تضمن المؤتمر الذي عقد الإثنين الماضي، كلمات ضمن ندوة موسعة بعنوان "نماذج ناجحة للاستيطان من الماضي ودروس لجنوب لبنان"، وشارك فيها شقيق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب القناة.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن غرض المؤتمر ليس فقط احتلال الأراضي الواقعة جنوبي لبنان، وإنما إقامة مستوطنات إسرائيلية فيها، وهي المستوطنات التي تقام حتى نهر الليطاني، على حد قولها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشبت حرائق كبيرة في الشمال الإسرائيلي جراء سقوط صواريخ من الجنوب اللبناني على مستوطنات إسرائيلية، وفقًا لما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن منزلين إسرائيليين اثنين استهدفا في مستوطنة "المطلة" بصواريخ مضادة للدبابات، وعلى إثرها اندلعت حرائق في المنطقة، دون وقوع إصابات تذكر بين صفوف المستوطنين.