وزير الزراعة يتفقد معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية.. صور

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية يرافقه د. عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز وبعض قيادات الوزارة والمركز.

درينات البطاطس الهوائية

وزير الزراعة اطلع على أقسام المعمل المختلفة وطبيعة عملها كما شاهد تجربة لإنتاج درينات البطاطس الهوائية Aeroponic Potato) Minitubers) كما شاهد صوب إنتاج شتلات العنب المطعومة وكذلك خط إنتاج شتلات الزيتون الخالية من الفيروس، وطرق ومراحل الإنتاج المختلفة.

"القصير" أكد اهتمام الوزارة بالبحث العلمى وتجهيز معاملها البحثية بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة مشيدًا بمستوى المعمل الذي حصل على الاعتماد الدولي والايزو كما أكد أهمية جودة الخدمات المقدمة للعاملين فى القطاع الزراعى لدعم الصادرات المصرية وبما يسهم فى حماية المستهلك المصري.

كما وجه بضرورة نشر وتوزيع هذا النوع من الشتلات الخالية من الفيروس على المزارعين وإعداد قاعدة بيانات حول إنتاج شتلات المعمل وتقييم نتائجها لدى المزارعين.

صرح الدكتور محسن أبو رحاب مدير معهد أمراض النباتات بأن معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية التابع للمعهد نجح فى اجتياز اختبارات تجديد الاعتماد الدولي (17025/2017) من المجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك) لمدة أربعة سنوات وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد شلبي المشرف على المعمل، مهام المعمل والتي تتركز في استخدام أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، وتدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.

وأوضحت الدكتورة سحر يوسف رئيس قسم بحوث الفيروس و الفيتوبلازما ومديرة المعمل أن رؤية المعمل هى زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الأمراض النباتية وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين فى القطاع الزراعي من خلال عقد الدورات التدريبية التى تهتم بتوصيل كل ما هو جديد فى مجال الأمراض النباتية وتشخيصها.

وجدير بالذكر أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض وأن رؤية المعمل هى زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على إستراتيجيات إدارة الأمراض النباتية وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين فى القطاع الزراعي من خلال عقد الدورات التدريبية التي تهتم بتوصيل كل ماهو جديد فى مجال الأمراض النباتية و تشخيصها كما يقوم المعمل بإصدار نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى وكيفية التعرف عليه والإبلاغ في حالة ظهور أمراض جديدة وتتضمن النشرات أيضًا طرق الوقاية والعلاج ومن أولويات المعمل أيضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم فى التعرف على الأمراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة والكمية.

كما يقوم المعمل بتقييم كفاءة مختبرات الفحص التى تعتمد على تكنولوجيا الـ DNA وإصدار شهادات دولية للخلو من الأمراض الفيروسية والفيتوبلازما التى تصيب المحاصيل البستانية المهمة مثل الموالح والفراولة والبطاطس والطماطم والزيتون والعنب والمشمش والخوخ بما يسهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.