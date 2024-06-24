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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة: زراعة 1.3 مليون شجرة في 7 محافظات

الدكتور علاء عزوز
الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة

نفى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ما يتداول من أخبار حول قطع واسع للأشجار في مصر.

قطع الأشجار

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّ الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت لوزارة الزراعة بأي صلة.

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وشدّد عزوز على أنّ وزارة الزراعة ملتزمة بحماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء في مصر.

وأوضح أنّ الوزارة تُنفّذ خطة واسعة لزراعة الأشجار في جميع أنحاء البلاد، في إطار جهودها لمواجهة التصحر ومشكلات المناخ، وللاستفادة من الأخشاب لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وكشف عزوز عن زراعة 1.3 مليون شجرة في 7 محافظات حتى الآن، مع استمرار العمل على زراعة المزيد من الأشجار خلال الفترة القادمة.

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الحفاظ على الأشجار

وأشار إلى أنّ وزارة الزراعة تُشرف على جميع حدائقها ومزارعها، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأشجار والنباتات.

ودعا عزوز المواطنين إلى التعاون مع الجهات المسؤولة للحفاظ على البيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

وأكدت وزارة الزراعة التزامها بحماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء في مصر، وأنّها تُبذل جهودًا كبيرة لزراعة الأشجار والحفاظ عليها.

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