حقيقة إزالة الأشجار.. الزراعة توضح وتؤكد التزامها بحماية البيئة

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما يتداول من أخبار حول إزالة واسعة للأشجار في مصر.

وأوضح القرش، أنّ الدولة تُنفّذ مبادرة ضخمة لزراعة 100 مليون شجرة، تكلّف مليارات الجنيهات.

وأكد القرش أنّ هذه المبادرة تشمل زراعة أنواع مختلفة من الأشجار، تشمل أشجارًا خشبية وأخرى مثمرة وثالثة مزهرة.

عمليات الزراعة

وأشار إلى أنّ عمليات الزراعة تمت بالفعل في محافظات القاهرة الكبرى وبورسعيد والبحر الأحمر، وأنّ العمل جارٍ على توسيع المساحات الخضراء من خلال زراعة المزيد من الأشجار في جميع أنحاء مصر.

وشدّد القرش على أنّ مبادرة 100 مليون شجرة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأنّ الدولة تُبذل جهودًا كبيرة في قطاع الزراعة، بما في ذلك زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة.

وأوضح أنّ إزالة بعض الأشجار قد تحدث في ظروف استثنائية، مثل وجود أشجار مريضة أو تمثل خطرًا على السلامة العامة، مؤكّدًا أنّ ذلك يتم وفقًا لدراسات علمية دقيقة وبتراخيص رسمية.

حماية البيئة

وأكدت وزارة الزراعة على التزامها بحماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء في مصر، وأنّ مبادرة 100 مليون شجرة تُمثّل خطوة هامّة في هذا الاتجاه.

وطالب القرش المواطنين بالتعاون مع الجهات المسؤولة للحفاظ على الأشجار والنباتات، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.