موظف بوزارة الزراعة ينهي حياته.. مصدر مقرب يكشف السبب

لقي شخص مصرعه اليوم الأحد إثر سقوطه من الطابق الخامس عشر في مبنى تابع لوزارة الزراعة في وسط الجيزة.

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ووردت إشارة إلى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة أسفل مبنى الوزارة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، وبدأت التحقيقات لمعرفة هوية المتوفى وملابسات الواقعة.

وبحسب المعلومات الأولية، تشير التحقيقات إلى أن المتوفى قد أقدم على الانتحار من خلال القفز من الطابق الخامس عشر.

وانتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي إلى محل البلاغ وعثر على جثة رجل في الأربعينات من العمر يرتدي ملابسه فارق الحياة نتيجة كسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي جراء سقوطه من الطابق الـ15.

التحريات الأولية للرائد محمد وحيد معاون أول القسم أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية ورجحت إقدام المتوفى على القفز عمدًا من شرفة المبنى بسبب مروره بأزمة نفسية خاصة مع مراجعة آخر منشور بحسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه "حسبي الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون محدش يزعل مني سامحوني جميعا.

تم نقل جثة الشخص الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس عشر في مبنى وزارة الزراعة في وسط الجيزة، اليوم الأحد، إلى مشرحة زينهم.

وتخضع الجثة حاليًا لتصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة.

وذكر مصدر في النيابة العامة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتوفى قد أقدم على الانتحار، بينما لم يتم الكشف عن هويته أو أسباب دفعه إلى هذا الفعل حتى الآن.

كشفت مصادر مقربة تفاصيل جديدة حول حادثة انتحار موظف في وزارة الزراعة، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من أحد مباني الوزارة في منطقة الدقي، يوم الأحد الماضي.

وبحسب هذه المصادر، فإن المتوفى كان يعاني من ضائقة مالية صعبة دفعته إلى اتخاذ قرار إنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية.

وأضافت المصادر أن المتوفى كان متزوجًا ولديه أطفال، وأن عائلته تعيش الآن في ظروف مادية صعبة للغاية.