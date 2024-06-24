تباين أسعار العملات بالبنوك اليوم الإثنين 24-6-2024 أمام الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 24-6-2024، وسجل سعرالدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل51.68 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.37 جنيه للشراء.

48.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.68 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.10 جنيه للشراء.

61.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.89 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.96 جنيه للشراء.

158.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.18 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.27 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

البنك الدولي يعلن تقديم تمويل لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام.

وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان "توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".

ومن جانبها، صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته "تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص".