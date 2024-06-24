الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب بشأن الانتخابات في فرنسا

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 24-6-2024، بعدما أدى انخفاض أسهم شركات التعدين إلى كبح المكاسب، وسط استمرار التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تجري الأسبوع المقبل.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.06 نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش مع هبوط أسهم شركات الموارد الأساسية ما يقرب من واحد بالمئة وسط تراجع أسعار المعادن.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات المكاسب في التعاملات المبكرة مع صعودها 1.2 بالمئة. وسينصب التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدما لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه. وبدأ المؤشر الرئيسي في فرنسا تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.2 بالمئة.

وتراجع سهم زالاندو الألمانية 6.7 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تقييمه لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وقفز سهم هوكتيف للإنشاءات 6.6 بالمئة.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 27091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 33299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11717 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 6134 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 8850 نقطة.

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وجيتكس للاستثمار التجارية والصناعية، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.