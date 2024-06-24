جامعة جنوب الوادي تُنظم إحتفالية معايدة بعيد الأضحي

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، إحتفالية معايدة بعيد الأضحي المبارك، ضمن الأنشطة الاجتماعية للجامعة وفي إطار الخطة التطويرية للجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي حيث وأقيمت للمرة الاولى بعيد الفطر المبارك الماضي.

وقدم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة التهنئة للحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصر الغالية وجامعة جنوب الوادي الحبيبة بالأمن والسلام ومزيد من الخير والرخاء.

وأضاف رئيس الجامعة، أن احتفالية "معايدة" تهدف الى تعزيز التواصل الاجتماعي والروابط الاجتماعية وبث روح الولاء و الانتماء وتعزيز التواصل بين منسوبي الجامعة وتنفيذا للأمر النبوي بإظهار الفرح والسرور في أيام العيد.

وحيا رئيس الجامعة جهود فريق عمل المبادرة في إنجاح فعاليات احتفالية المعايدة مشيرا الى ان فعاليات الاحتفالية تتضمن لقاءات مفتوحة بين ادارة الجامعة ومنسوبيها بالكليات و الادارات المركزية و زيارات للمرضى بالمستشفيات الجامعية.

وفى لفتة انسانية طيبة دعا رئيس الجامعة أبنائه المكلفين الجدد من المعيدين لحضور الاحتفالية بما يساهم في غرس روح الولاء والانتماء لديهم ونالت تلك اللفتة استحسان الجميع.

كما عبر المعيدين عن سعادتهم البالغة بتلك الدعوة الكريمة والتي تساعدهم على سرعة الانخراط في المجتمع الجامعي.

كما قام الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة يرافقه عمداء كليات الفرع بجولة بكليات الفرع والادارات المركزية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حضر الاحتفالية، لدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

وعمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة، والدكتور جمال عطا الاستاذ المتفرغ بكلية العلوم والمشرف على فريق اللجنة التنفيذية للمبادرة ، وطروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد.

وعبد الرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد، وأعضاء هيئة التدريس مختلف كليات الجامعة، ولفيف من القيادات الادارية والجهاز الإداري بالجامعة، واتحاد طلاب الجامعة وحشد طلابي

رئيس الجامعة يستقبل المعايدات:

وقبل حلول عيد الأضحي بأيام، زار وفدين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جامعة جنوب الوادي،لتقديم التهاني بعيد الأضحي المبارك، واستقبل الوفدين، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

ضم الوفد الأول الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأثوذكس ووفد من القساوسة، وكان الوفد الثاني من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس وضم الوفد القمص دانيال السريانى وكيل مطرانية قنا، والقمص بيشوى ناروس بالنيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها.