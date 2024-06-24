الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المقرحي: لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ممزقة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة 30 يونيو أعادت الى مصر وضعها الطبيعي وأن لولاها وإرادة الله لكانت مصر ممزقة، ومفرقة وكنا عدة دويلات كما كانت، تسعى الدول التي لا تحب هذا الوطن.
 

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تحديات ثورة 30 يونيو

35 مليون مصري يخرجون في  ثورة 30 يونيو

وأكد المقرحي في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن يقظة الشعب المصري والنظرة البعيدة للاحداث هي التي جعلت أكثر من 35 مليون مصري يخرجون في  ثورة 30 يونيو واستجابت القوات المسلحة للمواطنين، بالوقوف بجوارهم.

 30 يونيو ثورة حقيقية

وأفاد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن 30 يونيو ثورة حقيقية، بكل المقاييس وكانت محصلتها أننا الدولة الوحيدة التي نجت مما يحاك لنا في دهاليز الدول الكبرى، قائلا:"  كان زمانا عمالين نضرب في بعض وعندنا حرب اهلية".

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